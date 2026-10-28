Мая Манолова: Внесохме сигнал в КЗК за щайга-ударничка

Четири от търговските вериги ползват пластмасови щайги, които отдават под наем. Наемът на едно внасяне в магазина на тази щайга - само на нея, е 1 евро. За година от една такава щайга веригата печели 365 евро, а производителят (или вносителят) на плодове и зеленчуци - плаща. Това обясни председателят на КЗП Мая Манолова пред БНТ.

Причина за това да са така скъпи пластмасови щайги, е че те се дезинфекцират в Румъния, обясни тя.

Инспекторите на комисията са установили и други нелоялни търговски практики.