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Иван Димов не записа опит на световното по вдигане на тежести

Иван Димов не записа опит на световното по вдигане на тежести

Двукратният европейски шампион получи контузия и не бе рискувано излишно здравето му

Иван Димов не успя да вземе участие на световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо. Двукратният европейски шампион трябваше да вдига в категория до 65 килограма, но получи контузия, която не му позволи изобщо да запише опити. Първоначално от нашия щаб го записаха в група D с най-слабите участници. Накрая обаче е взето решение той изобщо да не участва при риск от влошаване на травмата.

Неучастието на Димов затвърди трудния старт за българския отбор на световното първенство. Във вторник в първия ден от шампионата Дениз Данев и Ангел Русев не успяха да запишат класирания в категория до 60 килограма, след като направиха по една нула в двете движения.

Така до края на турнира България остава с още само двама представители в лицето на трикратния световен шампион Карлос Насар в категория до 95 килограма и Христо Христов в категория до 110 килограма. Единствената ни представителка при жените Бояна Костадинова също получи контузия.

 

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