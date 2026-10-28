Щангистът Ангел Русев: Извинявам се на всички, които разочаровах

Националът по вдигане на тежести Ангел Русев се извини за слабото си представяне на Световното първенство в китайския град Нинбо. Шесткратният европейски шампион не направи успешен опит в категория до 60 кг, след като още при първото си излизане получи травма в ръката. Русенецът все пак се пробва още два пъти с тежестта от 115 кг, но не успя запише резултат.

„Искам да се извиня на всички хора, които повярваха в мен и моите възможности. Този път не се получи така, както всички се надявахме. В спорта има и трудни моменти, но ще продължа да работя и да се боря. Борбата продължава", написа той в социалните мрежи.

Припомняме, че българските щангисти нямаха почти никаква подготовка за турнира в Нинбо (Китай) заради административните и финансови проблеми на федерацията. Самият Русев разкри седмици преди световното, че през последните месеци се издържа като разносвач на храна и шофьор на камион, тъй като той и неговите колеги от националния отбор не са получавали заплати.