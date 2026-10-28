Microsoft съкращава 60 000 работни места

Microsoft предлага доброволно напускане на около 60 000 служители в САЩ, Канада, Великобритания и Индия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от компанията и публикация на Business Insider.

Програмата обхваща служители от няколко ключови направления, сред които разработването на изкуствен интелект, Copilot, финансовите и човешките ресурси, както и подразделенията Xbox и Windows. В нея могат да участват служители на определени позиции в четирите държави. Екипите по маркетинг, търговска дейност и сигурност не попадат в обхвата на предложението.

От Microsoft определят инициативата като възможност за доброволно напускане, придружена от финансова подкрепа и ресурси за планиране на следващата професионална стъпка. Според компанията програмата трябва да даде повече възможности на служителите, които обмислят кариера извън нея, и да помогне на отделните екипи да се приспособят към променящите се потребности на бизнеса.

Предложението идва на фона на значителните инвестиции на технологичния гигант в изкуствен интелект и инфраструктура за центрове за данни. Microsoft е прогнозирала капиталови разходи в размер на 175 милиарда долара за 2026 г., докато инвеститорите следят дали вложенията в новите технологии ще донесат очакваната възвръщаемост.

Компанията вече предприе и други мерки за преструктуриране през тази година. По-рано беше предложена програма за доброволно напускане на около 9000 служители в САЩ, а през юли бяха обявени съкращения на приблизително 4800 работни места, свързани основно с промени в гейминг подразделението Xbox.

Новата инициатива засилва дебата за отражението на изкуствения интелект върху заетостта в технологичния сектор. Наличната информация обаче не доказва, че предложението за доброволно напускане е пряко следствие от замяната на програмисти с автоматизирани инструменти. Обявената от Microsoft цел е да адаптира организацията и разходите си към променящите се бизнес нужди.