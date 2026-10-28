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КЕВР: Токът и парното няма да поскъпват тази зима

КЕВР: Токът и парното няма да поскъпват тази зима
Снимка: БТА

Няма да допуснем това огромно повишение, което „Булгаргаз“ поиска“, увери Младеновски

Токът и парното няма да поскъпват тази зима, увери председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски (на снимката).

Искам да успокоя гражданите, че на 1 януари, независимо от повишаващите се цени на свободните пазари, чрез използване на всички регулаторни инструмен, предоставени ни от закона, ние ще работим и възнамеряваме да не променяме нито цената на електрическата енергия, нито цената на парното“, каза Младеновски пред БНР.

Регулаторът ще разгледа на открито заседание искането на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ от 44 до 59 евро за мегаватчас.

Предвид значителното поскъпване на синьото гориво на нидерландската борса, повишение на цената му ще има и у нас, но няма да е с исканите 34 процента“, каза председателят на КЕВР.

Сами виждате какво се случва по пазарите в чужбина. На холандската борса ТТФ-а се увеличи от началато на годината сигурно 3 или 4 пъти, така че там може би няма да избегнем повишението, но в никакъв случай няма да допуснем това огромно повишение, което „Булгаргаз“ поиска“, подчерта още Младеновски. 

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