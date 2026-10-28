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Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе - София

Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе - София
Снимка: БТА, архив

Инцидентът е от тази нощ около 02:30 ч. между селата Страхилово и Масларево

Катастрофа между международен пътнически автобус и запалили се тежкотоварни камиони затвори пътя Русе – София, предаде кореспондентът на БТА във Велико Търново Марина Петрова.

Произшествието е станало тази нощ около 02:30 ч. между селата Страхилово и Масларево, съобщават от Областната дирекция на полицията във Велико Търново. По първоначална информация първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил. Преди това обаче 38-те пътници в него са били изведени. Има данни за леко пострадали.

Изяснява се състоянието на водачите на двата камиона, за които се предполага, че са загинали. Изградени са обходни маршрути през селата. На място има екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията.

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