„Силата да бъдеш себе си – пътят на успеха“: Книга, която учи децата, че победата не се измерва само с медали

Спортът учи децата на много повече от това как да печелят състезания. Той им помага да преодоляват страховете си, да приемат загубите, да отстояват собственото си мнение и да изграждат увереност. А най-важният успех невинаги е свързан с медалите. Това посочва спортният психолог Станислава Савова от „Асес“ пред ТАРАЛЕЖ. Тя и целият екип поставят темата за личностното развитие на децата в центъра на книгата си „Силата да бъдеш себе си – пътят на успеха“.

Според специалиста спортът е една от естествените среди, в които децата се сблъскват с важни житейски уроци. Именно по време на тренировки и състезания те се учат да вземат решения, да носят отговорност, да работят в екип и да се справят с разочарованията.

Защо победата не трябва да бъде единствената цел?

В стремежа си да осигурят най-доброто за своите деца родителите често поставят акцент върху резултатите, постиженията и отличията. Според Станислава Савова обаче истинската стойност на спорта се крие в нещо много по-дългосрочно.

„Не всяко дете трябва да стане шампион. По-важно е спортът да му помогне да стане по-самостоятелно, по-уверено в решенията си и по-способно да се справя с трудностите. Медалът е само един от възможните резултати от спортните занимания, докато изграждането на характера е процес, който продължава години.", казва тя.

Способността да приемеш загубата, да се изправиш след грешка и да продължиш въпреки трудностите е умение, което остава далеч след края на спортната кариера.

Децата трябва да се научат и да казват „не“

Един от важните въпроси, които Савова поставя, е къде минава границата между дисциплината и способността на детето да отстоява себе си.

Спортът предполага правила, авторитети и отговорности. Това обаче не означава, че детето трябва безусловно да се съобразява с всичко около себе си.

„Спортът има правила, но израстването няма готова схема“, подчертава психологът.

Според нея децата трябва да разберат, че спазването на правилата не изключва правото им на собствено мнение.

Да могат да отказват, да защитават позицията си, да потърсят помощ и да разпознават кое е добро за тях са умения, които също трябва да бъдат развивани.

„Да бъдеш себе си не означава да правиш винаги каквото ти е лесно. Означава да разбереш какво е важно за теб, да отстояваш избора си и да можеш да бъдеш различен, без да губиш връзката с другите“, посочва Савова.

Уроците от спортната зала остават за цял живот

Спортният психолог обръща внимание и на връзката между физическата активност и емоционалното развитие на децата.

Страхът преди състезание, разочарованието от загубата или необходимостта да изпълниш трудна задача са ситуации, които имат своите аналози и извън спорта.

Когато едно дете се научи да овладява притеснението си преди важен мач, то може да използва същото умение и преди изпит в училище.

Когато се научи да приема грешките си, по-лесно ще преодолява неуспехите и в други области от живота.

Затова според Савова теми като мотивацията, дисциплината, концентрацията и управлението на емоциите не трябва да бъдат разглеждани единствено през призмата на спортните резултати.

Как една книга може да помогне на децата да опознаят себе си?

Именно тези въпроси стоят в основата на „Силата да бъдеш себе си – пътят на успеха“.

Вместо да предлага готови правила за постигане на успех, книгата проследява преживяванията на трима герои – Алекс, Миа и Радо.

Те попадат в различни ситуации, колебаят се, допускат грешки, изпитват страх и търсят решения.

„Алекс, Миа и Радо не са „перфектни деца“. Те се колебаят, грешат, спорят, страхуват се, търсят решения. И точно затова могат да бъдат разпознати от всяко дете“, обяснява авторката.

Според нея историите позволяват на малките читатели по-лесно да разберат собствените си преживявания и да открият различни начини за справяне с трудностите.

Книгата включва и практически мисии, както и дневник, чрез който децата могат да проследяват личния си напредък. Целта е прочетеното да не остане само теория, а да насърчи детето да наблюдава поведението си, да опитва нови подходи и да осмисля преживяванията си.

Какво трябва да разберат родителите?

Психологът подчертава, че книгата е насочена не само към децата, но и към възрастните, които ги подкрепят в тяхното развитие.

Според нея родителите трябва да гледат на спорта не единствено като на възможност за постижения, а и като на повод за разговори по важни теми.

Сред тях са страхът от провал, гневът, приятелството, личният избор, усилието и мечтите.

„Не още една книга, която казва на детето какво трябва да бъде. А възможност да поговорят“, обяснява психологът.

Тя смята, че най-важната задача на възрастните не е да изградят детето по предварително зададен модел, а да му помогнат да открие собствените си способности и интереси.

„Успехът не започва с това да победиш някого“

Основното послание на комикса е, че успехът не бива да се измерва единствено чрез сравнение с останалите.

„Успехът не започва с това да победиш някого. Започва с това да опознаеш себе си – какво искаш, какво можеш, какво ти е трудно и какъв човек искаш да бъдеш“, казва тя.

Според специалиста истинското предизвикателство е детето да намери смелостта да следва своя път, дори когато той се различава от този на връстниците му.

Защото най-ценният резултат от спорта не е непременно шампионската титла, а изграждането на човек, който умее да взема решения, да преодолява трудностите и да бъде себе си.