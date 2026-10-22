Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Полицията в Русенско разкри предполагаема схема за изработване и разпространение на неистински билети за междуградски транспорт. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Разследването започнало след получен сигнал за разпространение на билети с надпис "Министерство на финансите".

При проверка на шофьор на автобус, обслужващ маршрут между Русе и няколко населени места в областта, служителите на реда открили общо 66 билета, за които възникнали съмнения, че са неистински ценни книжа. Всички те били иззети.

В хода на последвалите действия полицаите установили книжарница в Русе, която водачът посочил като мястото, където по негова заявка били изготвяни билетите.

При проверката в обекта служител доброволно предал 17 оригинални билета, за които се предполага, че са използвани като образци за изработването на неистинските документи.

Събраните материали предстои да бъдат изпратени на компетентната прокуратура, която ще прецени дали са налице данни за извършено престъпление.