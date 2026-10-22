Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

"Не е нормално МВР като институция да се използва като бухалка за немощта и безсилието на управляващото мнозинство с премиер Румен Радев." Това заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, след като беше отведен от полицията за даване на обяснения и впоследствие освободен.

По думите му около 10 часа тази сутрин полицейски служители влезли в кабинета му в общината и му представили заповед за задържане, без да обяснят конкретните причини.

"На въпроса за какво съм задържан получих отговора, който всички получаваме от месеци наред: Така е наредено, ние си вършим работата", разказа Мюмюн.

Той твърди, че първоначално е трябвало да бъде отведен за медицински преглед, след което да остане в ареста за 24 часа. Впоследствие обаче полицаите получили ново разпореждане и го отвели в дома му за претърсване.

Според кмета действията са извършени без негово съгласие и без присъствието на поемни лица. Той подчерта, че на случилото се е станало свидетел и болното му дете, което останало вкъщи с висока температура.

"След извършване на обиска, съвсем очаквано за мен, нищо не беше открито. Даже не ми беше обяснено какво се търси вкъщи", заяви Мюмюн.

Градоначалникът обясни, че поводът за полицейските действия е сигнал от бившата директорка на общинското предприятие "Обредни дейности", свързан с твърдения за оказан натиск през 2024 година. По думите му тя е била дисциплинарно уволнена след два одитни доклада, установили нарушения, а съдът е потвърдил законността на уволнението на две инстанции.

"Днес сме свидетели и потърпевши на поредния полицейски натиск, на поредната полицейска репресия спрямо кмет на община Кърджали и не на последно място - спрямо един гражданин на Република България", подчерта той.

Мюмюн заяви, че адвокатите му смятат действията на полицията за незаконосъобразни и ще потърсят защита по съдебен ред.

"Това, което се случва в България през 2026 година, минава всякакви граници и всякакво търпение. Някой трябва да понесе отговорност и тази полицейска репресия трябва да спре", категоричен беше кметът.

От Областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че Мюмюн е бил отведен за снемане на обяснения по преписка след продължително неявяване. Според полицията по време на процедурата правото му на придвижване е било временно ограничено.