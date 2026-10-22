30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Наркотикът е оценен на 81 632,86 евро. Подсъдимият признал вината си, а съдът намалил наказанието му с една трета.

Окръжният съд в Кърджали осъди 30-годишен мъж на две години и осем месеца ефективно лишаване от свобода за държане с цел разпространение на близо 8 килограма марихуана. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, съобщиха от пресцентъра на съда.

Подсъдимият, посочен с инициали А.Ч., е признат за виновен за това, че на 3 януари 2026 г. е държал без необходимото разрешително високорисково наркотично вещество в собствения си автомобил.

При проверката на главния път I-5 Кърджали - Маказа, в района на разклона за Джебел, е установена марихуана с общо нетно тегло 7,983 килограма, оценена на 81 632,86 евро.

Мъжът е бил спрян около 8:50 часа от служители на "Гранична полиция“, докато управлявал лек автомобил BMW в посока Гърция. Той е пътувал сам.

При проверката полицаите се усъмнили, че в автомобила се превозват наркотични вещества. Колата била съпроводена до граничния полицейски участък в Момчилград, където започнало претърсване с участието на разследващ полицай от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Първоначално определеното наказание от четири години лишаване от свобода е намалено с една третазаради пълните самопризнания на подсъдимия и разглеждането на делото по реда на съкратеното съдебно следствие.

Така съдът постановил окончателния размер на наказанието на първа инстанция - две години и осем месеца ефективен затвор.

Освен лишаването от свобода на мъжа е наложена и глоба от 10 000 евро.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Пловдив.