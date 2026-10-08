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ДПС сигнализира за спиране на камерите при полицейско насилие в Кърджали

ДПС сигнализира за спиране на камерите при полицейско насилие в Кърджали
Снимка: БТА

На адвоката на пострадалия му било казано "да се кротне"

Депутатът от ДПС Калин Стоянов определи като скандален случай на полицейски произвол предполагаем побой и заплахи срещу 22-годишния Никола Николов в полицейското управление в Кърджали. Той обвини директора на областна дирекция на МВР Щерьо Милчев, че е разпоредил полицейска намеса в личен конфликт между сина си и потърпевшия заради момиче.

По думите на Стоянов на 30 август 2026 г. е извършено претърсване в дома на Николов, при което не са открити наркотици. Депутатът твърди, че проверката е била разпоредена от Милчев, който е заел страната на сина си.

По-късно същата вечер, около 22:00 ч., Николов е бил спрян от полицейски служител в цивилно облекло, управляващ необозначен автомобил. Според Стоянов служителят му е наредил да се качи в колата и го е отвел в Спешния център за преглед. След това на младия мъж е било съобщено, че ще бъде задържан, и той е бил отведен в Районното управление в Кърджали.

Стоянов заяви, че няколко цивилни полицаи са нанесли побой на Николов в така наречения фитнес в двора на полицейското управление. По думите му 22-годишният е бил удрян с крак от дървен стол и заплашван със сексуално насилие със същия предмет. Депутатът твърди още, че камерите в двора са били спрени.

След освобождаването си Николов е наел адвокат и е подал жалби, включително до Инспектората на МВР и до вътрешния министър. Според Стоянов по различни канали на адвокатката му е било казано да се кротне, „каквото и да означава това“.

„Тук се питаме дали ще се намери един смел прокурор да разследва този скандален случай“, попита Стоянов.

По думите на депутата в областната дирекция има още няколко подобни случая, за които скоро ще бъде изнесена информация. Той се обърна към Демерджиев с въпрос какви мерки ще бъдат предприети.

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