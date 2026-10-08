ДПС сигнализира за спиране на камерите при полицейско насилие в Кърджали

Депутатът от ДПС Калин Стоянов определи като скандален случай на полицейски произвол предполагаем побой и заплахи срещу 22-годишния Никола Николов в полицейското управление в Кърджали . Той обвини директора на областна дирекция на МВР Щерьо Милчев, че е разпоредил полицейска намеса в личен конфликт между сина си и потърпевшия заради момиче.

По думите на Стоянов на 30 август 2026 г. е извършено претърсване в дома на Николов, при което не са открити наркотици. Депутатът твърди, че проверката е била разпоредена от Милчев, който е заел страната на сина си.

По-късно същата вечер, около 22:00 ч., Николов е бил спрян от полицейски служител в цивилно облекло, управляващ необозначен автомобил. Според Стоянов служителят му е наредил да се качи в колата и го е отвел в Спешния център за преглед. След това на младия мъж е било съобщено, че ще бъде задържан, и той е бил отведен в Районното управление в Кърджали.

Стоянов заяви, че няколко цивилни полицаи са нанесли побой на Николов в така наречения фитнес в двора на полицейското управление. По думите му 22-годишният е бил удрян с крак от дървен стол и заплашван със сексуално насилие със същия предмет. Депутатът твърди още, че камерите в двора са били спрени.