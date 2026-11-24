Новоизбраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев ще направят днес, 24 ноември, следващата официална стъпка преди встъпването си в длъжност. Двамата ще получат удостоверенията си от Централната избирателна комисия (ЦИК) на церемония в Народното събрание, насрочена за 14:00 часа.

Връчването на документите удостоверява официално избора им за президент и вицепрезидент след проведения на 1 ноември втори тур на президентските избори.

Получаването на удостоверенията обаче не означава, че Йотова и Вълчев поемат президентските правомощия още днес. Конституцията предвижда новоизбраните президент и вицепрезидент да положат клетва пред Народното събрание, преди да встъпят в длъжност.

Съгласно основния закон президентът е държавен глава, който олицетворява единството на нацията и представлява България в международните отношения. Сред правомощията му са обнародването на законите, връщането им за ново обсъждане в парламента и насрочването на избори в предвидените от Конституцията случаи.

Вицепрезидентът подпомага държавния глава при изпълнението на неговите функции и упражнява определени правомощия, които президентът може да му възложи съгласно Конституцията.

Днешната церемония е част от официалните действия след президентските избори, които предхождат встъпването на новоизбраните държавни ръководители в длъжност.