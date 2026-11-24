Пътят към Дондуков 2: Йотова и Вълчев получават удостоверенията си
Новоизбраните президент и вицепрезидент ще получат официалните документи от ЦИК на церемония в Народното събрание
Новоизбраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев ще направят днес, 24 ноември, следващата официална стъпка преди встъпването си в длъжност. Двамата ще получат удостоверенията си от Централната избирателна комисия (ЦИК) на церемония в Народното събрание, насрочена за 14:00 часа.
Връчването на документите удостоверява официално избора им за президент и вицепрезидент след проведения на 1 ноември втори тур на президентските избори.
Получаването на удостоверенията обаче не означава, че Йотова и Вълчев поемат президентските правомощия още днес. Конституцията предвижда новоизбраните президент и вицепрезидент да положат клетва пред Народното събрание, преди да встъпят в длъжност.
Съгласно основния закон президентът е държавен глава, който олицетворява единството на нацията и представлява България в международните отношения. Сред правомощията му са обнародването на законите, връщането им за ново обсъждане в парламента и насрочването на избори в предвидените от Конституцията случаи.
Вицепрезидентът подпомага държавния глава при изпълнението на неговите функции и упражнява определени правомощия, които президентът може да му възложи съгласно Конституцията.
Днешната церемония е част от официалните действия след президентските избори, които предхождат встъпването на новоизбраните държавни ръководители в длъжност.