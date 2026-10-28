Богдан Кирилов: Антиваксърските настроения са причина да получаваме ваксини на опашката

В България сме антиваксъри, затова сме на опашката по доставка на ваксини. Проблемът с противогрипните ваксини в България не е регулаторен. Оказва се, че производителите тази година имат производствени проблеми и приотизират по-големите пазари, а страната ни не е такъв, въпреки че последните години се наблюдавало повишаване на интереса към тях. Това стана ясно от думите на председателя на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов в сутрешния блок на БНТ за противогрипните ваксини.

Той продължи с примера Гърция: "Публичните данни по отношение на Гърция е, че традиционно между 3 и 4 млн. дози се доставят всяка година. Производителите приоритизират по-големите пазари", обясни Кирилов.

На въпрос защо не поръчваме толкова, Кирилов отговори, че това е национално решение, което се базира както на препоръките, така и на ваксинационните нагласи.

Кирилов отбеляза, че унищожаваме всяка година ваксини и то за сметка на търговеца на едро и за сметка на производителя.

"В крайна сметка решението на производителите и притежателите за решение се обосновава на икономическите показатели. За тази година са планирани унищожаване над 15 хил. дози от предишната ваксинационна компания. Унищожава ги търговецът на едро за сметка на производителя", каза Кирилов.

Поради производствени причини един от производителите е отказал доставката на 125 хил. противогрипни ваксини. Страната ни е алармирала Европейската агенция по лекарсттвата, били са проучени такива възможности, първата възможност за 30 000 дози вече е във финален етап на одобрение. От страна на агенцията това, което се изисква като регулация, е направено. Остава ангажимента на производителя да ги достави.

Стана ясно още, че вече са започнали доставки на ваксини към общопрактикуващите лекари и те вече са налични в кабинетите, но те са част от Националната ваксинационна програма.

"В края на миналата седица бяха доставени още 50 000 дози от другата ваксина", каза още Кирилов.