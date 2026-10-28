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Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“
АР/БТА

Американският президент смята, че думата „изкуствен“ създава погрешна представа за технологията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да забрани употребата на английския термин „изкуствен интелект“ (AI) в официални документи и други контексти, като аргументът му е, че наименованието не отразява точно същността на технологията. За това съобщава ДПА, позовавайки се на публикация на американския държавен глава в социалната мрежа Truth Social във вторник.

Тръмп настоява досегашното название да бъде заменено със „суперинтелект“ и през последните седмици активно популяризира предложението си.

Според президента определението „изкуствен“ създава погрешно впечатление, че технологията е нещо фалшиво или неистинско. Той заяви още, че Белият дом ще възприема като противници онези, които продължат да използват съкращението AI.

Въпреки призивите на Тръмп американските медии продължават да използват предимно утвърдения термин „изкуствен интелект“. Междувременно някои ръководители на технологични компании вече публично използват предложеното от президента наименование „суперинтелект“, отбелязва ДПА.

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