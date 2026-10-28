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САЩ ще издадат визи на Флавио Болсонаро и семейството му

САЩ ще издадат визи на Флавио Болсонаро и семейството му
АР/БТА

Президентът Луиз Инасио Лула да Силва разкритикува евентуалното заминаване на политическия си съперник

САЩ ще издадат визи на загубилия кандидат в президентските избори в Бразилия Флавио Болсонаро и членовете на семейството му, съобщи представител на американското правителство, цитиран от ДПА.

По-рано медии съобщиха, че Болсонаро планира да пътува до САЩ през Аржентина.

Синът на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро не е изпълнил разпореждането на съдията от Върховния федерален съд Александри де Мораис да предаде паспортите си в срок от 24 часа. Впоследствие съдията е анулирал личните му документи и му е наложил забрана да напуска страната.

Във видеообръщение, разпространено в понеделник, Флавио Болсонаро заяви, че ще предаде паспортите си, но ще оспори решението, което определи като неоправдано. Той отрече да възнамерява да напуска Бразилия.

Междувременно президентът Луиз Инасио Лула да Силва разкритикува евентуалното заминаване на политическия си съперник. Според него Болсонаро трябва да остане в страната и да докаже невинността си.

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