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Арести след като установиха незаконно сечище край Видин

Арести след като установиха незаконно сечище край Видин
Снимка: МВР Видин

Трима се опитали да избягат след като ги хванали с незаконно отсечени дърва

Разкриха незаконно сечище във Видинско, съобщиха от полицията. Блюстителите на реда установили автомобил „Газ“ с натоварени в него прясно отсечени дърва и трима жители на Белоградчик - на 23, 41 и 44 години.

Мъжете са направили опит да избягат с лек автомобил с врачанска регистрация, но били задържани и приведени в ареста на Районното управление.

Задържан е и водачът на товарния автомобил - 49-годишен от село Макреш. При огледа разследващите иззели товарния автомобил, 5 кубика дърва и моторен трион.

Установено било, че от имот - частна горска територия, незаконно са отрязани 27 дървета (цер) без издадено позволително за сеч. В процес на изясняване е съпричастността към незаконната сеч на още двама мъже - от Кула и село Раковица, засечени от полицаите в същия район.

Продължават активните действия по линия „незаконен дърводобив“. На 27 октомври униформени от Районно управление-Кула и горски служители предприели съвместна проверка в землището на крайграничното село Извор махала.

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