Вучич: Новото правителство ще обяви сърбите за „геноцидна нация“

Бившият сръбски президент Александър Вучич остро разкритикува Студентската листа, която спечели предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, като заяви, че бъдещото правителство, съставено от нейни представители, ще бъде антисръбско и ще представлява най-лошия сценарий за страната.

В интервю за сръбската частна телевизия „Информер“ Вучич заяви, че сред хората, които се очаква да участват в новото управление, липсват достатъчно подготвени и компетентни личности, както и интелектуалци от ранга на бившия президент Воислав Кощуница и покойния премиер Зоран Джинджич.

Двамата бяха сред водещите фигури на Демократичната опозиция на Сърбия (ДОС), която се обедини с цел да отстрани югославския лидер Слободан Милошевич от власт на 5 октомври 2000 г.

Според Вучич основната задача на Студентската листа сега е да запази политическото си влияние и да продължи да съществува в бъдеще.

„Говорим за буквално антисръбско правителство, което не само ще признае, че сме геноцидна нация и ще отмени всичко, което направихме в Общото събрание на ООН, но и ще наложи санкции на Русия“, заяви той.

Бившият президент предупреди, че Сърбия я очаква труден период. Въпреки това изрази увереност, че неговата Сръбска прогресивна партия ще успее да върне страната в правилната посока.

Вучич заяви още, че партията му е готова да води разговори с различни политически движения и граждани, които според него осъзнават мащаба на случилото се.

„Готови сме да разговаряме с всички движения, с всички хора с добра воля, с всички, които разбират мащаба на тази измама“, каза той, визирайки Студентската листа.