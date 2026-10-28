Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания, има най-малко 10 загинали

Най-малко 10 души загинаха при тежка железопътна катастрофа в сряда сутринта в района на Толедо, Испания, пише El País.

Властите предупреждават, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като спасителните операции продължават.

По първоначална информация високоскоростен влак AVE се е сблъскал с композиция на частния оператор Iryo, която е била спряла на релсите. При удара два вагона са дерайлирали и са паднали по насип. Причините за инцидента все още се изясняват.

Естер Падиля, говорител на правителството на автономната област Кастилия-Ла Манча, заяви пред испанската обществена телевизия TVE, че броят на потвърдените жертви, който към момента е 10, почти сигурно ще нарасне.

В катастрофата са участвали влакът Iryo 7076, превозващ 146 пътници и едно бебе, и композицията AVE 2080, на борда на която са пътували 397 души.

Заради тежкия инцидент железопътният оператор Renfe преустанови движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия. Прекъсването доведе до сериозни затруднения за пътниците, включително за туристи, които рискуват да пропуснат свързващи полети.

В Севиля служители на Iryo предоставят информация на засегнатите пътници, докато на гишетата на Renfe се образуваха опашки. Сред потърпевшите има и чуждестранни туристи, които настояват за разяснения относно възстановяването на разходите си.

Политическите реакции след трагедията

Испанското правителство отмени планираните си ангажименти за деня. Инцидентът предизвика реакции и сред политическите сили в страната.

Дясната партия Vox обяви, че няма да отменя предвидените си предизборни събития в Сантандер и Валядолид.

От Vox заявиха, че ще продължат политическата си кампания, като същевременно изразиха съчувствие към семействата на пътниците във влаковете. Партията настоя и доказателствата от местопроизшествието да бъдат запазени.

На този етап няма официално заключение за причините за катастрофата. Основният приоритет на властите остава издирването и спасяването на пострадали, установяването на броя на жертвите и изясняването на обстоятелствата около сблъсъка.