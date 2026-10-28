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Дирк Каут временно застана начело на Фенербахче

Дирк Каут временно застана начело на Фенербахче
AP/БТА

Нидерландецът ще води турския гранд до назначаването на постоянен треньор

Дирк Каут е временно ще води турския гранд Фенербахче, съобщиха от клуба. Нидерландецът ще замени на поста Исмаил Картал, който подаде оставка след загубата с 1:2 от Галатасарай в понеделник. 

До момента Каут беше в щаба на Картал и ще води "фенерите" до назначаването на постоянен треньор. 

"След оставката на Исмаил Картал, нашият клуб назначи Дирк Каут за технически отговорник на представителния мъжки отбор до установяването на нов старши треньор", написаха от истанбулския гранд. 

Дирк Каут записа 200 участия като играч на Ливърпул между 2006 и 2012 година, преди да премине във Фенербахче, където спечели титлата на Турция две години по-късно.

До момента в треньорската си кариера нидерландецът е бил начело на белгийския Беершот, както и Адо Ден Хааг и Дордрехт в родината си. През юни той стана част от треньорския щаб на Исмаил Картал във Фенербахче, а сега ще поеме неговата роля.

Дебютът на Каут ще бъде в събота срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов. 

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