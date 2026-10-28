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„Даряваш кръв – получаваш грижа" е новият проект на болница "Сърце и мозък"

„Даряваш кръв – получаваш грижа" е новият проект на болница "Сърце и мозък"
Снимка: Болница "Сърце и мозък"

Фелиалите предлагат доброволните кръводарители да получават преглед при техен специалист

От болница "Сърце и мозък" в различни градове, обединени чрез Българския Кардиологичен Институт (БКИ), отварят вратите на болниците и медицинските си центрове в страната за доброволните кръводарители. 

Те предлагат хората, които дарят кръв, да получат безплатен преглед при специалист от болниците "Сърце и мозък". Проектът е под надслов: „Даряваш кръв – получаваш грижа".

От прессъобщението на инициативата четем: 

През 2025 г. в България кръв са дарили около 182 000 души, като едва 20% от тях са доброволни кръводарители, дарили кръв без да посочват конкретен пациент. В същото време всеки ден в болниците в страната се извършват животоспасяващи операции и се лекуват тежко болни пациенти, за които наличието на кръв е въпрос на живот и смърт. Семействата им са принудени сами да търсят кръводарители, наред с тревогата за здравето на своите близки.

От ноември 2026 г. болниците и медицинските центрове на БКИ стартират пилотен за България проект „Даряваш кръв – получаваш грижа“ за всички граждани, дарили кръв доброволно и безвъзмездно, без да посочват конкретен пациент. Те ще получат безплатен профилактичен преглед при лекар специалист по свой избор.

В инициативата ще участват болници и медицински центрове в София, Плевен, Бургас, Варна, Велико Търново, Шумен и Ямбол.

Кръводарителите ще могат да избират сред специалисти по кардиология, неврология, вътрешни болести, ендокринология, гастроентерология, пулмология, урология, нефрология, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, съдова хирургия и други, според графиците и възможностите на съответното лечебно заведение.

Всеки гражданин, дарил кръв доброволно и безвъзмездно в страната, без да посочва конкретен пациент, трябва да поиска своя индивидуален 12 цифрен код след кръводаряване. С този код дарителят се свързва с регистратурата на избрана от него болница или медицински център на Българския Кардиологичен Институт.

След проверка в регистъра и потвърждение, че кръводаряването отговаря на условията, ще може да запише час за безплатен профилактичен преглед при специалист по избор, съобразно неговия график. Няма значение в кой град е дарена кръвта. Адресите и телефоните на участващите лечебни заведения са публикувани на сайта на Българския кардиологичен институт в раздел „Болници и центрове“.

Организаторите подчертават, че кръводаряването не може да бъде условие за лечение на пациент. Целта е да бъдат насърчени повече хора да даряват кръв по собствено убеждение, така че при необходимост никое семейство да не бъде поставяно пред изпитанието само да търси кръводарители.

Проектът се реализира с подкрепата на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора и със съдействието на неговия екип за популяризиране и развитие на инициативата.

Резултатите ще бъдат проследявани, като амбицията е пилотният проект да се превърне в работещ модел за насърчаване на доброволното кръводаряване в страната.Не можем да очакваме промяна, ако само говорим за необходимостта от нея. 

Кръвта не може да бъде произведена. Тя може само да бъде дарена. А понякога един непознат е единственият човек, който може да спаси живота на друг. „Даряваш кръв – получаваш грижа“ – защото доброто заслужава грижа.

Таралеж припомня, че през юли 2026 г. бе разгласен сигнал за „фиктивна операция“ в МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен. От лечебното заведение признаха за допусната документална грешка, но категорично отрекоха да е извършвана фиктивна медицинска дейност. 

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