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Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"
БТА

"Тук оставих част от сърцето си", написа бившият национал

Легендата на българския футбол Мартин Петров изрази вълнението си от откриването на "Българска армия". Бившият национал и футболист на ЦСКА публикува емоционален пост в социалните мрежи. 

"Тук направих първите си стъпки в професионалния футбол. Тук оставих част от сърцето си…И днес, когато ЦСКА има нов дом, душата ми винаги ще се връща там, откъдето започна всичко.

Защото има места, които никога не напускаш истински. Те остават завинаги в теб. САМО ЦСКА", написа Петров в Инстаграм. 

ЦСКА ще се завърне на реконструирания "Българска армия" в събота срещу Славия. 

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