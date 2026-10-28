Катастрофата край Русе: Прокуратурата ще изиска GPS данните за установяване на скоростта

Подробности за катастрофата край Русе, при която загинаха двама души дадоха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Старши комисар Марин Маринов заяви, че сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 2:38 часа.

Двата камиона се сблъскали и избухнал пожар

Според първоначалните данни от разследването катастрофата е започнала със сблъсък между два товарни автомобила, които след удара са се запалили.

Впоследствие в тях се е ударил автобус, превозващ 36 души от различни националности.

Всички пътници са успели да напуснат превозното средство и няма пострадали сред тях.

Водачите на двата камиона обаче са загинали в кабините си.

Единият от тях е 38-годишен мъж от Русе. Самоличността на втория загинал все още се установява, като по предварителна информация най-вероятно става въпрос за чуждестранен гражданин.

Разследват причините за трагедията

По случая е образувано разследване под надзора на прокуратурата.

Прокурор Христо Христов от Окръжната прокуратура във Велико Търново съобщи, че предстои назначаването на експертизи, които да изяснят механизма на катастрофата.

Разпитват се свидетелите на произшествието, включително чуждестранните пътници от автобуса.

Разследващите ще използват и механизмите за международно сътрудничество, като се предвижда издаването на европейска заповед за разследване.

Ще проверяват GPS данните на единия камион

По информация на прокуратурата има вероятност единият товарен автомобил да е собственост на унгарска компания.

По време на огледа са открити идентификационните номера на рамата, кабината и ремаркето, чрез които ще бъде установена собствеността на превозното средство.

„По време на огледа намерихме номера на рамата, на кабината и на ремаркето. Установяват се кои са собствениците. Автомобилът е нов, ще изискаме данни от GPS-a“, заяви прокурор Христо Христов.

Очаква се информацията от GPS системата, заедно с резултатите от експертизите и свидетелските показания, да помогне за установяване на обстоятелствата, довели до тежкия пътен инцидент.