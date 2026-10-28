Все още няма яснота за състоянието на Компани, изследват мозъка му

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани няма да се завърне на пейката на баварците поне до края на предстоящата международна пауза, съобщават в Германия. Прогнозите са, че белгийският специалист едва ли ще може да се съсредоточи върху задълженията си преди средата на ноември.

Миналия петък Компани претърпя внезапен колапс и конвулсивни пристъпи, поради което беше приет в болница. Там продължават да текат детайлни изследвания на мозъка му, защото за момента все още няма категорична диагноза.

Венсан Компани припадна на 23 ноември по време на тренировка на дублиращия отбор на баварците. Белгийският специалист се е чувствал отпаднал и без сили дни наред преди това. Първоначалните съмнения бяха за преходен вирус, но след колапса той бе настанен в клиника, за да се установи дали причината не идва от мозъка.

Въпреки че обстойните прегледи напълно изключиха инфаркт и инсулт, гърчовите пристъпи уплашиха сериозно всички присъстващи. От баварския гранд уверяват, че животът на треньора не е бил застрашен, но медицинският екип продължава с подробните изследвания, за да открие точната причина и да предотврати повторна поява на подобен епизод.

Ако прогнозите за възстановяването на Компани се сбъднат, то той ще се завърне край тъч линията на 20 ноември в мача на Байерн срещу Кьолн.