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Магомед Рамазанов излиза срещу двукратен световен шампион в борбата

Магомед Рамазанов излиза срещу двукратен световен шампион в борбата

Олимпийският ни първенец от Париж 2024 с най-тежък жребий от българските борци в свободния стил

Днес беше изтеглен жребият на шестимата ни борци от свободния стил за световното в Астана, Казахстан. Най-лош е за олимпийския ни шампион до 86 кг Магомед Рамазанов. 33-годишният дагестанец ще започне още на старта срещу двукратния №1 на планетата Камран Гасемпур от Иран.

Биляна Дудова ще се бори за бронзов медал на световното в Казахстан

В категория до 92 кг се впуска Ахмед Батаев. На 35 години той има в колекцията си сребно от европейските първенства през 2022 и 2026 г. Бронзов медалист от световно първенство през 2020 г. и от ранкинг сериите в Албания през 2026 г.

При 97-килограмовите злато ще търси и Ахмед Магамаев. 35-годишният състезател е бронзов медалист от еврошампионата тази година. В категория до 65 кг в битката влиза Шамил Мамедов. На 25 години той е бронзов медалист от световното първенство през 2023 г. Шампион на ранкинг турнирите в Турция през 2022 г. и Унгария през 2026 г. Вицешампион на ранкинг сериите в Монголия през 2026 г. Микяй Наим ще участва в категория до 61 кг. 28-годишният Наим е европейски вицешампион през 2023 г.

В категория до 125 кг страната ни ще бъде представена от Георги Иванов. Той е най-младият състезател на България, който ще излезе на тепиха в Астана. 24-годишният Иванов ше търси първия си медал при мъжете от голямо международно първенство.

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