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Биляна Дудова ще се бори за бронзов медал на световното в Казахстан

Биляна Дудова ще се бори за бронзов медал на световното в Казахстан
БТА

Шампионката от 2021 година загуби на полуфинал от американката Адауго Нвачукво

Биляна Дудова ще се бори за бронзов медал на световното първенство в Казахстан. Шампионката на планетата от 2021 година загуби на полуфиналите от американката Адауго Нвачукво с 2:5 точки. Дудова изоставаше в хода на срещата и не успя да обърне нейния развой.

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Загубата означава, че тя ще се бори за бронзов медал в категоия до 62 кг. Любопитното е, че тъкмо бронзовото отличие е единственото, което й липсва от световни първенства. Тя има злато от Осло (2021) и сребърен медал от Будапеща (2018). Двубоят на Дудова за трето място е насрочен на четвъртък след 15 часа.

Дудова стартира участието си с технически туш срещу африканската вицешампионка Кавелишимве Естер Абрахам от Намибия. На четвъртфиналите Дудова победи трудно Вераника Иванова от Беларус с 3:2 точки. Съдиите дадоха точки на съперничката на българката в двете части заради пасивност, но българката отговори минута преди края с поваляне на тепиха. Тя взе предимство по критерий, а неуспешно оспорване на беларуския щаб оформи и крайното 3:2 в полза на Дудова.

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