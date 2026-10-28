Левски иска да задържи Марко Груич с дългосрочен договор

Ръководството на Левски обмисля да предложи нов дългосрочен договор на Марко Груич, съобщава „Тема спорт“. Сръбският халф бързо се превърна във важна част от състава на Хулио Веласкес след пристигането си на „Герена“.

30-годишният полузащитник се присъедини към „сините“ като свободен агент след престой в АЕК Атина. Въпреки че не проведе пълноценна лятна подготовка, той спечели доверието на треньорския щаб и получава възможност за изява във важните срещи.

До момента бившият футболист на Ливърпул и Порто има 10 мача за Левски във всички турнири и едно попадение. Груич се разписа при победата с 3:1 над Ботев Пловдив на стадион „Христо Ботев“.

Настоящият му договор е за един сезон с опция за още един. Според информацията от „Герена“ възнамеряват да се възползват от тази възможност, но искат да обвържат сърбина с клуба за по-дълъг период.

Левски има желание да подсигури и бъдещето на Акрам Бурас. Алжирецът е обвързан до лятото на 2028 година, но интересът към него от други клубове е причина ръководството да обмисля ново споразумение.

По-неотложни са разговорите с Майкон и Евертон Бала, чиито договори изтичат в края на сезона. Ако не преподпишат, от 1 януари двамата ще могат да преговарят с други отбори за евентуален трансфер през лятото.

С изтичащи договори са още Асен Митков, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Според публикациите решенията за тяхното бъдеще ще зависят от представянето им и преценката на треньорския щаб.