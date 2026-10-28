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Барселона отново се насочва към френски нападател

Барселона отново се насочва към френски нападател
AP/БТА

Каталунците искат футболист на Борнемут

Барселона вече разглежда различни опции за подсилване на своята атака. Каталунците проявяват много сериозен интерес към нападателя на Борнемут Ели Жуниор Крупи, съобщава "Спорт". 

Спортният директор Деко и треньорът Ханзи Флик харесат много профила на 20-годишния французин. Крупи беше вариант за атаката на Барса и през миналото лято, но получи тежка контузия, от която се възстанови наскоро. Испанският гранд продължава да следи развитието на младока и обмисля да изпрати оферта за привличането му. 

Към момента Барселона обмисля да отправи оферта за нападателят на Борнемут през следващото лято. Ели Жуниор Крупи е оценяван на 100 млн. евро от "черешките". 

Интерес към младока имат още Тотнъм и Арсенал

Договорът на Крупи с Борнемут е до лятото на 2030 година. Той беше привлечен от Лориен през миналото лято срещу 13 млн. евро. 

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