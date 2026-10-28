Официално: Левски обяви нов шеф

Левски официално обяви назначаването на Филаделфо Апаро на позицията Chief Revenue Officer. За последно италианецът работи за хита в Серия А Комо.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Левски обявява назначаването на Филаделфо Апаро на позицията Chief Revenue Officer. В новата роля Апаро ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба – търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации.



Филаделфо (Делфо) Апаро е италиански мениджър с над 20 години международен опит в бизнес управлението, маркетинга, партньорствата и бранд позиционирането. Преди да се присъедини към ПФК „Левски“, той заема позицията Head of Partnership & Sponsorship в италианския клуб Комо, където изигра ключова роля по време на значимата спортна и организационна трансформация на клуба - от промоцията в Серия А до класирането в основната фаза на Шампионска лига.



По време на работата си в Комо той ръководи разширяването на партньорското портфолио на клуба, стимулирането на приходния растеж и сключването на мащабни споразумения с международни брандове като Revolut, Uber, Adidas, Canva, PokerStarsNews, Neuberger и EA SPORTS FC, допринасяйки за засилване на глобалното присъствие на клуба и неговия дългосрочен бизнес потенциал.



Неговият подход съчетава генериране на приходи, маркетинг, бранд стратегия и иновации, с фокус върху създаването на партньорства, които надхвърлят традиционните модели на спонсорство. Философията на Апаро е чрез тях да бъдат отключени нови бизнес възможности и да задълбочат връзката с феновете.



Преди да навлезе в професионалния футбол, той изгражда кариерата си в международни компании и глобални комуникационни агенции, сред които Acer, Renault, Viatris, Saatchi & Saatchi, Publicis и Bertelsmann, заемайки високи позиции в областите маркетинг, бизнес развитие и стратегически растеж.



Неговият огромен опит в различни сектори - спорт, технологии, потребителски стоки и комуникации е с силен върху устойчив растеж на приходите, създаване на бранд стойност и международно разширяване.



ПФК Левски приветства Филаделфо Апаро и му пожелава успех в изпълнението на новата отговорна роля".