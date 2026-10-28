Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Мъж загина при тежка катастрофа на път Е-80 край димитровградското село Горски извор. По информация на xnews.bg лекият автомобил е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в тежкотоварен камион. Водачът на колата е починал на място. На мястото на инцидента са изпратени три полицейски автомобила и един пожарен.

Заради катастрофата временно е ограничено движението по път I-8 Пловдив - Хасково в участъка между Горски извор и Клокотница.

Обходният маршрут е през Горски извор - Каснаково - Клокотница, като движението се регулира от полицейски служители.