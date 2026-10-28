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Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления
ТАРАЛЕЖ

„Не знам защо се коментираше конкретно случаят с "Петричкия Ескобар", след като има доста по-сериозни случаи“, каза още Трайков

"Това е една нормална ситуация - едно лице, когато е изпълнило материалната и формалната предпоставки да инициира молба по реда на на чл. 437 ал. 2 от НПК за условно предсрочно освобождаване и съответния окръжен съд - в случая СГС да се произнесе по искането на молителя. Действително в обществото се натрупа доста отрицателна енергия по казуса".

Това каза пред ТАРАЛЕЖ адвокат Десислав Трайков, който е и бивш служител на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията" към Министерство на правосъдието, във връзка с предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков - Кристиан Николов. 

По думите на Трайков Николов е преминал през различни етапи на прогресивната пенитенциарна система, режимът му е бил облекчен и е ползвал отпуск. Според него тези обстоятелства имат значение при преценката за поправянето на лишения от свобода. Трайков уточни, че при потвърждаване на решението за условно предсрочно освобождаване осъденият подлежи на пробационен надзор съгласно приложимите законови разпоредби. Надзорът може да включва задължителна регистрация по местоживеене и срещи с пробационен служител, както и други предвидени в закона мерки.

Адвокат Трайков коментира и помилването на "Петричкия Ескобар" Огнян Атанасов.

"Темата за помилванията и условното предсрочно освобождаване на осъдени за тежки престъпления заслужава по-задълбочен обществен и правен анализ".

Трайков, който работи по дисертация на тема „Власт и насилие в местата за лишаване от свобода“, посочи, че в процеса на проучванията си е попаднал на случаи, описани в научния труд на доц. д-р Ива Пушкарова „Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност“. Сред случаите, които той посочи е такъв от 2018 г.

"С Указ № 90 от 26 юни 2018 г. осъден на доживотен затвор без право на замяна е получил срочно наказание от 30 години лишаване от свобода".

По думите му става въпрос за човек, осъден за убийство, извършено през 1999 г. в чейндж бюро в Бургас. Трайков свърза случая с периода, когато Илияна Йотова е вицепрезидент на България и упражнява делегирани правомощия по помилването.

Трайков уточни, че не разполага със самия указ, но се позовава на научната публикация на доц. д-р Ива Пушкарова. По думите му информация за последвалите съдебни производства може да бъде открита и в актове на Софийския градски съд и Софийския апелативен съд.

Според него - след промяната на наказанието осъденият е поискал условно предсрочно освобождаване.

"Софийският градски съд първоначално е отказал да уважи молбата, но впоследствие Софийският апелативен съд е отменил решението. Така осъденият е излязъл на свобода през 2018–2019 г., като е имал определен остатък от наказанието".

Трайков посочи, че по негови спомени остатъка е бил около осем години. Той разказа и за втори осъден по същото дело за убийството в Бургас през 1999 г. По думите му предходен вицепрезидент е помилвал другия съпроцесник, като наказанието му е било променено от доживотен затвор без право на замяна на доживотен затвор с право на замяна. Впоследствие наказанието е било заменено с лишаване от свобода за срок от 30 години, а осъденият също е бил освободен условно предсрочно.

„Не знам защо се коментираше конкретно случаят с "Петричкия Ескобар", след като има доста по-сериозни случаи“.

„Таралеж“ ще провери изложените твърдения около посочените случаи.

Повече вижте във видеото!

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