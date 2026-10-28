Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на Кристиан Николов за убийството на Милен Цветков

Отрицателно становище по молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов е предоставил началникът на Затвора в София пред Софийския градски съд, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Въпреки това съдът е уважил молбата на Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков.

В определението си съдебният състав не е взел под внимание мотивите на затворническата администрация, според които не са налице убедителни доказателства за поправянето на осъдения. В документа се посочва още, че не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска.

Според началника на затвора Николов е изтърпял ефективно едва една трета от наложеното му наказание, като липсват убедителни доказателства за неговото поправяне и превъзпитаване. Той смята, че корекционната работа с осъдения трябва да продължи и да бъде завършена в пълен обем, за да се постигне промяна в нагласите му към водене на законосъобразен начин на живот.

Началникът на Затвора - София вече е подал частна жалба до Софийския апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов. Това посочват още от Министерството на правосъдието.

Решението на Софийския градски съд предизвика обществено възмущение.

Журналистката Лора Крумова и телевизионният водещ Даниел Петканов разкритикуваха съдебните мотиви и предупредиха, че подобно решение изпраща опасен сигнал за справедливостта в България.

Бившият народен представител и основател на партия „ВОЛТ“ Настимир Ананиев заяви пред ТАРАЛЕЖ, че „Предсрочно освобождаване на убиеца на Милен Цветков е шамар за българското общество“.