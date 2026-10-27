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Настимир Ананиев пред Таралеж: Предсрочно освобождаване на убиеца на Милен Цветков е шамар за българското общество

Настимир Ананиев пред Таралеж: Предсрочно освобождаване на убиеца на Милен Цветков е шамар за българското общество

Протести срещу освобождаването на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, започнаха тази вечер в София и Варна

Предсрочно освобождаване на убиеца на Милен Цветков е шамар за българското общество, каза пред Таралеж бившият народен представител и основател на партия "ВОЛТ" Настимир Ананиев.

Протести срещу освобождаването на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, започнаха тази вечер в София и Варна. Демонстрациите са организирани по призив на Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна и председател на сдружение "Сияние".

"Тук съм, защото решението на съда относно пускането в условна възможност на убиеца на Милен Цветков всъщност е един шамар за българското общество. Шамар от това, че хората очакват справедливост, зарадваха се за една дълга присъда от 9 години, която беше дадена ефективно, която е прецедент. Повечето присъди, които се дават, са по две-три години ефективно или по три-четири условно. Тази присъда от 9 години беше близка до каквото би трябвало да бъде за едно пътно убийство, където трябва да бъде поне 12 години. Така е например в Италия за пътно убийство се дават 12 години. И сега какво се оказа? В един момент убиецът на Милен Цветков ще в къщи ще доизлежава или условно, ще може да отиде да пие кафе и да се вози, че той излежава своята присъда", каза Ананиев.

В отговор на въпрос какво се очаква след днешния протест от българския съд, той посочи, че доколкото знае решението се обжалва.

Очакваме справедливост, каза той.

В отговор на въпрос дали може да има серия от протести, ако не бъдат изпълнени исканията на протестиращите, Ананиев, той каза, че общество трябва да реагира.

Николай Попов организира този протест, защото както загубихме Милен, така загубихме и Сияна, така загубихме Ани и Явор на Сливница, така загубихме Филип на Гурко и много други, които бяха убити на пътя. Всъщност колко още трябва да бъдат убити? Днес излезе официалната статистика, пак сме на първо място в Европа по най-много загинали, посочи Ананиев.

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