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Николай Попов пред Таралеж: Абсолютно безобразие е решението за освобождаването на убиеца на Милен Цветков

Николай Попов пред Таралеж: Абсолютно безобразие е решението за освобождаването на убиеца на Милен Цветков
Таралеж

Смятам, че това е поредното безобразие в българската съдебна система, каза Попов

Абсолютно безобразие е решението за освобождаването на убиеца на Милен Цветков. Това каза пред Таралеж Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна и председател на сдружение "Сияние".

Протести срещу освобождаването на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, започнаха тази вечер в София и Варна. Демонстрациите са организирани по призив на Николай Попов.

"Протестираме за това, че освобождават убиеца на Милен Цветков. Това е абсолютно безобразие, при това предсрочно", каза Попов.

"Смятам, че това е поредното безобразие в българската съдебна система, защото Милен бе емблематична личност и това е ясен знак за цялото общество, че цари пълна безнаказаност. Очаквам на следваща инстанция убиецът на Милен да бъде оставен в затвора", посочи той.

"Ако зависи от мен, аз всеки ден бих протестирал. Въпросът е обществото доколко емпатично е към тази система", добави Попов. 

 

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