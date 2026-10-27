Николай Попов пред Таралеж: Абсолютно безобразие е решението за освобождаването на убиеца на Милен Цветков

Абсолютно безобразие е решението за освобождаването на убиеца на Милен Цветков. Това каза пред Таралеж Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна и председател на сдружение "Сияние".

Протести срещу освобождаването на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков, започнаха тази вечер в София и Варна. Демонстрациите са организирани по призив на Николай Попов.

"Протестираме за това, че освобождават убиеца на Милен Цветков. Това е абсолютно безобразие, при това предсрочно", каза Попов.

"Смятам, че това е поредното безобразие в българската съдебна система, защото Милен бе емблематична личност и това е ясен знак за цялото общество, че цари пълна безнаказаност. Очаквам на следваща инстанция убиецът на Милен да бъде оставен в затвора", посочи той.

"Ако зависи от мен, аз всеки ден бих протестирал. Въпросът е обществото доколко емпатично е към тази система", добави Попов.