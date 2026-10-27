Пламен Илиев е №1 в Първа лига

Вратарят на Спартак Варна Пламен Илиев е над всички в Първа лига. Това сочи справка в статистическия сайт Sofascore. 34-годишният страж е с най-висок индекс - 7.48.

Пред него има само няколко футболисти, които имат малък брой игрови минути.

Пламен Илиев е бил титуляр във всички 12 мача на "соколите" в първенството. В тях той се е отличил с 49 спасявания и е запазил суха мрежа в 4 двубоя. Тигъра има 80.1% успешни подавания.

След вратаря на Спартак Варна са неговите колеги Фьодор Лапоухов от ЦСКА ( с индекс 7.43) и Светослав Вуцов от Левски (7.40).

От полевите футболисти Акрам Бурас от Левски е с индекс от 7.43, а Самуел Калу от Ботев Пловдив с 7.42. Следва Сержиньо (Левски - 7.39), Стефано Сенси (ЦСКА - 7.35) и Жоел Цварц (ЦСКА - 7.33). Десетката допълват вратарите на Дунав Георги Китанов и Славия Иван Андонов.

Автор: Виктор Вутов