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Румяна Коларова: Дебатът между Йотова и Гюров ще бъде без компромати

Румяна Коларова: Дебатът между Йотова и Гюров ще бъде без компромати
БТА

Според политолога избирателите на Йотова ще бъдат мобилизирани по партийна линия, докато за Гюров решаващо ще бъде личното му представяне

В предстоящия президентски дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров няма да има компромати, а най-важно ще бъде представянето на двамата кандидати. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова пред NOVA NEWS.

Според нея избирателите на Йотова ще бъдат мобилизирани основно по партийна линия, докато при Гюров по-голямо значение ще има личното му представяне пред аудиторията.

Коларова изрази мнение, че евентуална загуба на Йотова би могла да доведе до дестабилизация на управлението на Румен Радев и "Прогресивна България".

Политологът коментира и възможната подкрепа от ГЕРБ и ДПС на втория тур. Според нея подкрепа от ДПС може да има негативен ефект върху кандидата, който я получи, докато ситуацията с ГЕРБ е по-сложна заради отношенията между партията и ПП-ДБ.

"Големият въпрос е колко хора ще гласуват за Йотова, а не колко ще нарасне подкрепата за Гюров", заяви Коларова.

Тя коментира и позицията на "Възраждане", като посочи, че според нея формацията е заявила подкрепа за Йотова.

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