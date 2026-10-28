Денков към Радев и Йотова: Защо войната се приближава до българската граница?

Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков призова премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова да обяснят защо военните действия в Черно море се приближават все повече до България. Повод за критиките му стана поредната атака с морски дронове срещу контейнеровоз в близост до българското крайбрежие.

В публикация във Facebook Денков отправи остри критики към позицията на българските власти по отношение на Русия и войната в Украйна.

Според него политиката на отстъпчивост спрямо руския президент Владимир Путин не е предотвратила разширяването на рисковете за сигурността в Черноморския регион.

Денков критикува позицията на Радев за атаките в Черно море

Председателят на парламентарната група на ПП припомни изказване на премиера Румен Радев от предходния ден, свързано с атаките с дронове край румънското крайбрежие.

По думите на Денков Радев е прехвърлил отговорността за напрежението върху Румъния, след като румънските власти са обявили, че дроновете са руски.

„Вчера премиерът Радев хвърли вината за дрон атаките в Черно море в близост до румънския бряг върху самите румънци. Защото са се осмелили да обявят, че дроновете са руски. И така са ядосали „миролюбивия“ Путин“, посочва Денков.

Той свързва тези събития с последвалата атака срещу контейнеровоз в близост до българското крайбрежие.

Въпроси към властта след атаката край Шабла

Денков настоява българските институции да дадат отговор какви действия предприемат за гарантиране на националната сигурност.

Той отправя въпроси и за дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, като пита кога българските власти ще призоват Русия да започне преговори за мир и дали продължават да смятат дипломацията за единствен възможен изход от конфликта.

Критиките му са отправени и на фона на тристранната среща между военните министри на България, Румъния и Турция, проведена в София.

Денков настоява да стане ясно какви решения са взети по време на разговорите и как трите държави възнамеряват да гарантират сигурността в Черно море.

Той поставя и въпроса как българските власти ще защитят територията и гражданите на страната от последиците от военните действия.

Контейнеровоз беше атакуван с три морски дрона

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровоз е бил поразен от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла.

Информацията беше оповестена по време на срещата в София между министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция.

Разговорите бяха посветени на сигурността и отбраната в Черноморския регион на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващото напрежение в морските пространства.

Атаката срещу плавателния съд предизвика политически реакции и постави отново въпроса за рисковете пред България от разширяването на военните действия в Черно море.