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Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море
БТА

Костадинов поиска неутралитет, Мирчев настоя за действия срещу Русия, а ГЕРБ разкритикува правителството

Поредната атака срещу търговски кораб в близост до българското крайбрежие предизвика остри политически реакции. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровоз е бил поразен от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, в българската изключителна икономическа зона.

Нападението съвпадна със срещата на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция в София, посветена на сигурността на корабоплаването в Черно море.

По предварителна информация екипажът е успял да напусне плавателния съд.

ГЕРБ: Правителството замита проблема под килима

Депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува управляващите за реакцията им след поредния инцидент.

"Нашата мекушавост, отсъствието на позиция, на каквито и да е активни мерки за случващото се в нашия регион и по-точно в Черно море няма да ни спестят опасността и заплахите срещу България", заяви той.

Георгиев отправи критики и към военния министър Димитър Стоянов, който според него е съобщил за нападението между другото, без да представи конкретни мерки.

"Все едно ни съобщи новогодишната програма на военния телевизионен канал", коментира депутатът.

Той определи действията на кабинета като "замитане на проблема под килима" и предупреди, че липсата на категорична позиция увеличава рисковете за страната.

От своя страна Христо Гаджев постави акцент върху икономическите последици. Според него несигурността в Черно море повишава разходите за морски превози и застраховки, които впоследствие се прехвърлят върху потребителите.

Мирчев и Денков поискаха по-категорични действия

Ивайло Мирчев от "Демократична България" обвини правителството, че не е реагирало достатъчно решително на предишните атаки.

"България да повика руския посланик, да му бъде връчена нота и Русия да поеме ангажимент подобни атаки повече в изключителната икономическа зона на България да няма", настоя той.

Мирчев разкритикува и липсата на по-активно участие на България в международни инициативи за сигурност.

Бившият премиер Николай Денков също отправи критики към Румен Радев и Илияна Йотова.

"Радев и главнокомандващата Йотова да обяснят защо въпреки снишаването пред агресора Путин войната се приближава все повече до българската граница", написа Денков в социалните мрежи.

Той поиска информация и за конкретните решения, взети на срещата между военните министри на трите черноморски държави.

Гюров: Бездействието на управляващите допуска войната до бреговете ни

Кандидатът за президент Андрей Гюров също коментира атаката във видеообръщение.

"Докато управляващите ни плашат с война, точно техните бездействия допускат войната да стигне до бреговете ни", заяви той.

Според него Радев и Йотова не информират достатъчно гражданите и не предприемат ясни действия за гарантиране на сигурността.

Костадинов настоя за пълен неутралитет

На различна позиция застана лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който призова България да обяви пълен неутралитет и да прекрати износа на оръжие за Украйна.

"Изборът за България може да е само един - обявяване на пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна", заяви той.

Костадинов допусна, че атакуваният кораб може да е превозвал оръжия, както и че нападението е възможно да е операция под чужд флаг. Той обаче не представи доказателства в подкрепа на тези предположения.

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