Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

Фиорентина разби Септември с 5:0 в първи мач от плейофите на Младежката лига на УЕФА. Българският тим не успя да се противопостави на "виолетовите" и допусна тежка загуба преди реванша на 4 ноември.

Домакините поведоха в 7-ата минута с гол на Федерико Крочи. Пет минути след това Фиорентина удвои своя аванс чрез Джузепе Форте, който проби отдясно и се разписа с удар в далечния ъгъл.

В края на първата част Виола стигна до трети гол. Форте се разписа след груба грешка в отбраната на септемврийци.

Втората част отново започна силно за домакините. Секунди след подновяването на играта Форте отбеляза четвъртия си гол в мача.

В 70-ата минута Септември можеше да върне едно попадение. Александър Джамов стреля опасно от пряк свободен удар, но вратарят на Фиорентина спаси.