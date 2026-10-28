Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА
Facebook/ FC Septemvri Sofia

Столичани отстъпиха с 0:5 при гостуването си на Фиорентина

Фиорентина разби Септември с 5:0 в първи мач от плейофите на Младежката лига на УЕФА. Българският тим не успя да се противопостави на "виолетовите" и допусна тежка загуба преди реванша на 4 ноември. 

Домакините поведоха в 7-ата минута с гол на Федерико Крочи. Пет минути след това Фиорентина удвои своя аванс чрез Джузепе Форте, който проби отдясно и се разписа с удар в далечния ъгъл. 

В края на първата част Виола стигна до трети гол. Форте се разписа след груба грешка в отбраната на септемврийци.

Втората част отново започна силно за домакините. Секунди след подновяването на играта Форте отбеляза четвъртия си гол в мача.

В 70-ата минута Септември можеше да върне едно попадение. Александър Джамов стреля опасно от пряк свободен удар, но вратарят на Фиорентина спаси. 

Още по темата

Новият треньор на Септември: Сигурен съм, че ще се подобряваме

Новият треньор на Септември: Сигурен съм, че ще се подобряваме

Черно море се завърна към победите

Черно море се завърна към победите

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Бивш футболист на Лудогорец пое Септември София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

Радослав Гидженов ще ръководи завръщането на ЦСКА на "Армията"

Радослав Гидженов ще ръководи завръщането на ЦСКА на "Армията"

Водещи

МВнР: Няма данни за пострадали българи при катастрофата с влакове в Испания

МВнР: Няма данни за пострадали българи при катастрофата с влакове в Испания

  • Преди 3 минути
Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

  • Преди 14 минути
Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

  • Преди 16 минути
Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

  • Преди 17 минути
Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

  • Преди 26 минути
Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

  • Преди 27 минути
Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

  • Преди 28 минути
Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

  • Преди 39 минути
Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

  • Преди 44 минути
Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

  • Преди 52 минути
Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

  • Преди 55 минути