Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца беше официално открита. Млади врачански състезатели символично пресекоха лентата с първия спринт по новата настилка.

На церемонията присъстваха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов и кметът на Враца Калин Каменов.

Градоначалникът подчерта значението на съоръжението за подготовката на спортистите и призова то да бъде пазено и поддържано.

„Пистата е създадена за вас - за тренировки, подготовка и бъдещи успехи. Пожелавам ви много упоритост, постоянство и воля за победа. Продължавайте да надграждате постиженията си и да ни радвате с много медали“, заяви Каменов.

Весела Лечева поздрави кмета и общината за усилията по развитието на спортната инфраструктура. Според председателя на БОК обновената база има значение не само за Враца, но и за цялата страна.

„Вярвам, че тази придобивка е за цяла България, защото това е инвестиция в здравето на децата ни и в талантливото поколение на страната“, каза Лечева.

При ремонта старата настилка е подменена с нова, сертифицирана от World Athletics. Обновени са и зоните за дълъг и троен скок, тласкане на гюле и хвърляне на чук и диск.

Новата база осигурява по-добри условия за тренировки и подготовка на лекоатлетите във Враца, както и възможност за организиране на състезания.