Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Биляна Дудова след бронза в Астана: Целта ми е олимпийско злато за България

Биляна Дудова след бронза в Астана: Целта ми е олимпийско злато за България
Facebook/ Bulgarian Wrestling Federation

Боркинята призна, че е преминала през трудна подготовка, и посвети отличието на хората, които я подкрепят

Биляна Дудова изрази радост от бронзовия си медал на Световното първенство по борба в Астана, макар че е заминала за Казахстан с амбицията да спечели титлата. Българката подчерта, че голямата ѝ цел остава олимпийското злато.

„Щастлива съм, че успях да спечеля поредното отличие за България. Исках цветът на медала да бъде златен, както винаги целта ми е да бъда шампион. Но медалът си е медал“, заяви Дудова пред БНТ.

Боркинята призна, че пътят към отличието е бил труден както в спортен, така и в личен план.

„Може би през цялата ми кариера това беше най-трудната подготовка за това състезание. Преминах през много трудности в личен план, в спортен план, в борбата. Надявам се да ме чакат само хубави мигове. Моята цел е олимпийското злато за България, така че продължавам, чака ме много работа“, каза тя.

Дудова благодари на треньора си Мирослав Гочев, на клубния си отбор ЦСКА и на Гриша Ганчев за подкрепата. Тя отбеляза, че това е първият ѝ медал от голямо първенство за новия клуб, и изрази надежда занапред да спечели още отличия.

С бронза българката вече има медал от всеки цвят от световни първенства. Следващата ѝ цел е титла в олимпийска категория.

„Не успях да покажа най-доброто от себе си. Но важното е, че успях да спечеля медал в крайна сметка. Надявам се оттук нататък нещата да започнат да вървят в позитивна посока“, добави Дудова.

Тя говори и за необходимостта от подкрепа за младите състезатели и треньорите, за да продължи България да има наследници в борбата. „Този медал го посвещавам на всички хора, които ме обичат, и обещавам, че занапред ще печеля още много медали“, завърши тя.

Още по темата

Биляна Дудова спечели бронз в Астана

Биляна Дудова спечели бронз в Астана

Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Семен Новиков е световен шампион по борба

Семен Новиков е световен шампион по борба

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Водещи

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

  • Преди 4 минути
Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

  • Преди 12 минути
Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

  • Преди 23 минути
Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

  • Преди 24 минути
Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

  • Преди 30 минути
Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

  • Преди 32 минути
Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

  • Преди 40 минути
Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

  • Преди 41 минути
Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

  • Преди 43 минути
Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

  • Преди 53 минути
Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

  • Преди 54 минути
Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

  • Преди 54 минути
Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

  • Преди 60 минути
Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

  • Преди 1 час