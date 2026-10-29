Биляна Дудова след бронза в Астана: Целта ми е олимпийско злато за България

Биляна Дудова изрази радост от бронзовия си медал на Световното първенство по борба в Астана, макар че е заминала за Казахстан с амбицията да спечели титлата. Българката подчерта, че голямата ѝ цел остава олимпийското злато.

„Щастлива съм, че успях да спечеля поредното отличие за България. Исках цветът на медала да бъде златен, както винаги целта ми е да бъда шампион. Но медалът си е медал“, заяви Дудова пред БНТ.

Боркинята призна, че пътят към отличието е бил труден както в спортен, така и в личен план.

„Може би през цялата ми кариера това беше най-трудната подготовка за това състезание. Преминах през много трудности в личен план, в спортен план, в борбата. Надявам се да ме чакат само хубави мигове. Моята цел е олимпийското злато за България, така че продължавам, чака ме много работа“, каза тя.

Дудова благодари на треньора си Мирослав Гочев, на клубния си отбор ЦСКА и на Гриша Ганчев за подкрепата. Тя отбеляза, че това е първият ѝ медал от голямо първенство за новия клуб, и изрази надежда занапред да спечели още отличия.

С бронза българката вече има медал от всеки цвят от световни първенства. Следващата ѝ цел е титла в олимпийска категория.

„Не успях да покажа най-доброто от себе си. Но важното е, че успях да спечеля медал в крайна сметка. Надявам се оттук нататък нещата да започнат да вървят в позитивна посока“, добави Дудова.

Тя говори и за необходимостта от подкрепа за младите състезатели и треньорите, за да продължи България да има наследници в борбата. „Този медал го посвещавам на всички хора, които ме обичат, и обещавам, че занапред ще печеля още много медали“, завърши тя.