ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

От „Демократична България“ обвиниха премиера Румен Радев, че се е снишил по случая с атаките срещу търговски кораби в Черно море, докато Румъния открито посочва Русия като отговорна за нападенията.

По време на брифинг от коалицията отбелязаха, че румънските власти са привикали руския посланик и са му връчили протестна нота.

Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че предложението на ДБ е трябвало да бъде изпълнено, но не чрез викане на руската посланичка Елеонора Митрофанова в Министерския съвет. Според него секретарката на външния министър е можела да връчи нотата на бариерата на министерството.

Мирчев подчерта, че Русия трябва да поеме ангажимент подобни атаки в Черно море да не се повтарят.