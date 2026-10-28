ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море
От коалицията отправиха остри критики към премиера
От „Демократична България“ обвиниха премиера Румен Радев, че се е снишил по случая с атаките срещу търговски кораби в Черно море, докато Румъния открито посочва Русия като отговорна за нападенията.
По време на брифинг от коалицията отбелязаха, че румънските власти са привикали руския посланик и са му връчили протестна нота.
Депутатът Ивайло Мирчев заяви, че предложението на ДБ е трябвало да бъде изпълнено, но не чрез викане на руската посланичка Елеонора Митрофанова в Министерския съвет. Според него секретарката на външния министър е можела да връчи нотата на бариерата на министерството.
Мирчев подчерта, че Русия трябва да поеме ангажимент подобни атаки в Черно море да не се повтарят.