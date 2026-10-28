ДПС за арестите на кметовете им: Това е политическа демонстрация и натиск

Вълна от обвинения в политически натиск отправиха от ДПС към управляващите по повод арестите на Димитър Гавазов и Радослав Ревански – кметове съответно на Сунгурларе и Белица.

На пресконференция в кулоарите на парламента народният представител Калин Стоянов разкри, че шефът на бургаския затвор е пратил официални писма до двете общини, известявайки ги, че кметовете ще упражнят правото си на глас зад решетките. Проблемът според Стоянов е, че това е станало още преди съдът изобщо да се е произнесъл по мерките им за неотклонение. Зам.-председателят на парламентарната група на движението Хамид Хамид директно определи арестите като форма на политическа репресия.

Стоянов изложи пред медиите подробен график на събитията от изминалата седмица. Акцията започнала с навлизането на екипи на ГДБОП и ДАНС в община Сунгурларе и 24-часовото задържане на Гавазов. Ден по-късно същият сценарий се разиграл и в Белица с кмета Ревански, като впоследствие прокуратурата удължила ареста им на 72 часа. Стоянов уточни, че разглеждането на мерките първоначално било планирано за петък, но изненадващо е изтеглено за четвъртък.

Според депутата разменената официална поща доказва, че затворническата администрация е имала предварителна информация за развоя на делото.

„Заседанието е насрочено за 17:30 часа in четвъртък. Но в 16:28 часа директорът на затвора в Бургас изпраща писмо до община Белица, с което уведомява, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас“, съобщи Стоянов.

Той обърна внимание, че това известие е изпратено около час преди старта на съдебното заседание и близо пет часа преди магистратите да обявят решението си, което по негови данни е станало чак към 21:30 часа. Стоянов допълни, че напълно идентична схема е приложена и спрямо другия кмет.

„Идентичен е случаят и с кмета на община Сунгурларе - инженер Димитър Гавазов. Но там има лека разлика в часовете. Не е в 16:28, а в 17:04 часа. Тоест половин час преди да започне заседанието и четири часа и половина преди да има решение на съда“, отбеляза народният представител.

„Директорът на затвора предварително е знаел, че двамата кметове ще бъдат оставени в ареста с наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това е скандално“, допълни той.

Последва и коментар от Хамид Хамид, според когото задържанията представляват умишлен удар срещу представителите на ДПС.

„От всичко тук изнесено е очевидно, че тези арести са политическа демонстрация и политически натиск върху една парламентарна група, върху една политическа партия и кметовете ѝ“, заяви зам.-председателят на парламентарната група.

Хамид се фокусира и върху свидетелите по разследването, като изрази мнение, че показанията им са изтръгнати насила, а някои от тях вече са се отметнали от думите си.

„Тези натиск и арести с използване на кошаревски свидетели и с търсене на доблестни прокурори из страната, с фалшиви свидетелски показания, които са взети под натиск, говорят за една организирана престъпна група на най-високо ниво, която предопределя кой да бъде арестуван“, каза още Хамид, оприличавайки действията на държавния апарат с прийомите на някогашната Държавна сигурност.