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ДПС за арестите на кметовете им: Това е политическа демонстрация и натиск

ДПС за арестите на кметовете им: Това е политическа демонстрация и натиск
БТА

Стоянов изложи пред медиите подробен график на събитията от изминалата седмица

Вълна от обвинения в политически натиск отправиха от ДПС към управляващите по повод арестите на Димитър Гавазов и Радослав Ревански – кметове съответно на Сунгурларе и Белица.

На пресконференция в кулоарите на парламента народният представител Калин Стоянов разкри, че шефът на бургаския затвор е пратил официални писма до двете общини, известявайки ги, че кметовете ще упражнят правото си на глас зад решетките. Проблемът според Стоянов е, че това е станало още преди съдът изобщо да се е произнесъл по мерките им за неотклонение. Зам.-председателят на парламентарната група на движението Хамид Хамид директно определи арестите като форма на политическа репресия. 

Стоянов изложи пред медиите подробен график на събитията от изминалата седмица. Акцията започнала с навлизането на екипи на ГДБОП и ДАНС в община Сунгурларе и 24-часовото задържане на Гавазов. Ден по-късно същият сценарий се разиграл и в Белица с кмета Ревански, като впоследствие прокуратурата удължила ареста им на 72 часа. Стоянов уточни, че разглеждането на мерките първоначално било планирано за петък, но изненадващо е изтеглено за четвъртък. 

Според депутата разменената официална поща доказва, че затворническата администрация е имала предварителна информация за развоя на делото. 

„Заседанието е насрочено за 17:30 часа in четвъртък. Но в 16:28 часа директорът на затвора в Бургас изпраща писмо до община Белица, с което уведомява, че Радослав Ревански ще гласува в затвора в Бургас“, съобщи Стоянов. 

Той обърна внимание, че това известие е изпратено около час преди старта на съдебното заседание и близо пет часа преди магистратите да обявят решението си, което по негови данни е станало чак към 21:30 часа. Стоянов допълни, че напълно идентична схема е приложена и спрямо другия кмет. 

„Идентичен е случаят и с кмета на община Сунгурларе - инженер Димитър Гавазов. Но там има лека разлика в часовете. Не е в 16:28, а в 17:04 часа. Тоест половин час преди да започне заседанието и четири часа и половина преди да има решение на съда“, отбеляза народният представител.

„Директорът на затвора предварително е знаел, че двамата кметове ще бъдат оставени в ареста с наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това е скандално“, допълни той. 

Последва и коментар от Хамид Хамид, според когото задържанията представляват умишлен удар срещу представителите на ДПС. 

„От всичко тук изнесено е очевидно, че тези арести са политическа демонстрация и политически натиск върху една парламентарна група, върху една политическа партия и кметовете ѝ“, заяви зам.-председателят на парламентарната група. 

Хамид се фокусира и върху свидетелите по разследването, като изрази мнение, че показанията им са изтръгнати насила, а някои от тях вече са се отметнали от думите си. 

„Тези натиск и арести с използване на кошаревски свидетели и с търсене на доблестни прокурори из страната, с фалшиви свидетелски показания, които са взети под натиск, говорят за една организирана престъпна група на най-високо ниво, която предопределя кой да бъде арестуван“, каза още Хамид, оприличавайки действията на държавния апарат с прийомите на някогашната Държавна сигурност. 

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