Дъжд и хлад ни очакват утре

Облаци, валежи и хладно време ни очакват утре. Според синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), дъждовете постепенно ще спират, като най-накрая това ще се случи в Източна България, а над част от Югозапада облаците ще започнат да се разсейват. Дневните температури ще достигнат стойности между 12° и 17°, като в столицата термометрите ще отчетат около 11°.

През нощта времето ще остане предимно облачно, с превалявания в северните и източните райони от страната. Минималните температури сутринта ще варират от 6° до 11°, а в София ще бъдат около 6°.

Утре следобед по-значително разкъсване на облачността ще има над Югозападна България и западните части на Горнотракийската низина. Вятърът ще бъде слаб до умерен – от запад-северозапад в по-голямата част от страната, докато в източните райони и по поречието на Струма ще се усеща по-осезаемо нахлуване на хладен въздух от север. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна, около обичайното за този период от годината.

По Черноморието денят ще премине под знака на гъсти облаци и валежи, придружени от слаб до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще са в диапазона 13°–15°. Морската вода все още задържа малко по-високи стойности от 16°–17°, а вълнението на морето ще бъде сравнително силно – 3–4 бала.

В планинските масиви времето ще е неприветливо и облачно. Дъжд ще вали основно в Рила, Пирин и Стара планина, като на височина над 2000 метра валежите ще преминават в сняг. В следобедните часове времето и там ще започне да затихва. Вятърът по билата ще е умерен до силен от север-североизток. Максималните температури на 1200 метра височина ще достигнат около 8°, а на 2000 метра – до 3°.

Хладната вълна ще определи облика на времето и до края на седмицата. В петък кратки превалявания ще има предимно в планините и Източна България, докато в събота валежната зона ще обхване по-голямата част от Северозападната половина на страната. Минималните температури ще се задържат стабилни (между 6° и 11°), а максималните през двата дни ще варират между 11° и 16°.