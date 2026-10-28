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Общество

Фирма дарява на Перник две модерни автобусни спирки за 17 000 евро

Фирма дарява на Перник две модерни автобусни спирки за 17 000 евро
БТА

В документите се уточнява, че жестът не обвързва местната власт с никакви финансови тежести или скрити ангажименти

Два нови заслона за градския транспорт ще бъдат дарени на община Перник от частна компания, като общата стойност на инвестицията възлиза на близо 17 000 евро, съобщава БНР.

Волята на дарителя е съоръженията да бъдат поставени и пуснати в ползване на две конкретни локации в града – на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в квартал „Твърди ливади“ и на ул. „Юрий Гагарин“ в позиция срещу футболното игрище „Звезда“. За да бъде официално прието безвъзмездното споразумение обаче, е необходимо зелена светлина от Общинския съвет. 

Кметът на Перник Станислав Владимиров вече е подготвил и изпратил съответната докладна записка, която местните депутати ще гласуват на заседанието си на 29 октомври. В документите се уточнява, че жестът не обвързва местната власт с никакви финансови тежести или скрити ангажименти. Единственото изискване към общината е да монтира конструкциите на посочените от фирмата места и да се грижи за последващата им поддръжка. 

Градоначалникът изтъква, че с новите придобивки ще се осигури по-модерна, сигурна и удобна среда за хората, които пътуват с автобуси, а градската среда ще се обнови, без за това да се харчат пари от местния бюджет. 

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