ЕС планира разширяване на мрежите за пренос на горива към източния фланг на НАТО

В Европа трябва да бъдат разширени мрежите за пренос на горива, за да се улеснят доставките към източния фланг на НАТО и да се повиши отбранителната готовност на континента. Това заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс на съвместна пресконференция с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен.

Кубилюс подчерта, че надеждните доставки на горива са от ключово значение за военните способности на Европа. По думите му през следващите години отбраната няма да може да разчита изцяло на алтернативни енергийни източници и изкопаемите горива ще продължат да имат съществена роля.

Той обърна внимание и на потребностите при евентуална военна криза. Според разчети на НАТО, цитирани от еврокомисаря, през първите 10 дни на подобен сценарий може да се наложи придвижването на 100 000 военнослужещи, което би изисквало значителни количества гориво.

Кубилюс посочи още, че Европа трябва да увеличи производството на горива, като същевременно продължи енергийния преход. Въпросите, свързани с осигуряването на необходимите доставки и развитието на инфраструктурата, ще бъдат включени в бъдещото европейско законодателство за военната мобилност.

От своя страна Дан Йоргенсен отбеляза, че през последните 20 години почти една четвърт от европейските рафинерии са били затворени, а производственият капацитет е намалял с около 10%.

Еврокомисарят по енергетиката предупреди, че предстоящата зима ще бъде трудна както за домакинствата, така и за икономиката. По думите му се очаква световният пазар на дизелово гориво да остане затруднен и през следващата година, като цените вероятно ще продължат да бъдат високи.