МС: Недостойно е политически лидери да манипулират обществото с предизборна цел

"Недостойно е лидери на политически партии, носещи пряка отговорност за тежкото състояние на държавните финанси, системно да манипулират обществото с предизборна цел." Това заявиха от Министерския съвет в позиция по повод изказвания на политически лидери за Бюджет 2027.

От правителството увериха, че няма да отменят или намаляват вече обявените увеличения на средствата в подкрепа на семействата с деца, майките, учениците, студентите и пенсионерите.

Кабинетът ще изпълни и ангажиментите си за повишаване на доходите и подкрепа за българския бизнес, обявени от премиера Румен Радев на заседанието на Министерския съвет на 14 октомври.

От правителството подчертават, че ще спазят обещанията си въпреки наследените според тях прекомерен дефицит, празна хазна и финансово необезпечени ангажименти за следващите години.