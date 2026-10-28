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Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена
АП/БТА

Шампионът от 2022 година надделя над Даниел Мерида и ще срещне Камерън Нори във втория кръг

Даниил Медведев се класира за втория кръг на турнира ATP 500 във Виена след победа със 7:6(5), 6:1 над испанеца Даниел Мерида. Поставеният под номер 3 в схемата руснак се справи със съперника си за 1 час и 27 минути.

Медведев трябваше да наваксва изоставане в първия сет. Мерида поведе с 4:1 и получи възможност да сервира за частта при 5:3, но руснакът върна пробива и стигна до тайбрек.

В него испанецът отново излезе напред с 5:3, преди Медведев да спечели четири поредни точки и да поведе в резултата. През втория сет шампионът от Виена за 2022 година наложи превъзходство и приключи двубоя с 6:1.

Следващият съперник на Медведев ще бъде британецът Камерън Нори. Руснакът пристигна в австрийската столица след титлата си в Алмати, където за първи път в кариерата си защити трофей от ATP.

В друг мач от първия кръг Талон Грикспор победи американеца Брандън Накашима с 6:1, 4:6, 7:6(2). Нидерландецът ще се изправи срещу водача в схемата Александър Зверев.

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