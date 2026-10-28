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Гърция показа за първи път ракетния си „Щит на Ахил“ на парад в Солун

Гърция показа за първи път ракетния си „Щит на Ахил“ на парад в Солун
АП/БТА

В парада се включиха десетки бойни машини, а в близост до брега котва бе спуснала новата фрегата „Кимон“

Гърция демонстрира най-новите си системи за противовъздушна отбрана и модерна военна техника по време на военен парад в Солун. Събитието бе организирано по повод националния празник на страната – Деня „Охи“ (Не), информира електронното издание на вестник „Катимерини“. 

Грандиозното шествие по крайбрежния булевард на града бе изгледано от официалната трибуна от президента Константинос Тасулас, министър-председателя Кириакос Мицотакис, министъра на отбраната Никос Дендиас, както и от редица висши държавни и военни фигури. 

За първи път пред широката общественост бяха показани високотехнологични системи, проектирани за засичане и заглушаване на комуникацията на вражески безпилотни апарати, както и модерни комплекси за прехващане на ракетни удари. Иновативното оборудване е част от амбициозната отбранителна програма на Атина, наречена „Щитът на Ахил“. В парада се включиха десетки бойни машини, а в близост до брега котва бе спуснала новата фрегата „Кимон“. Финалът на честванията бе белязан от зрелищно авиошоу на изтребител F-16 от демонстрационната ескадрила „Зевс“ на гръцките ВВС. 

В официалното си обръщение президентът Тасулас подчерта, че този исторически ден напомня за силата на гръцкото единство, правейки паралел със съпротивата на страната срещу нацистка Германия в момент, когато по-голямата част от Европа вече е била окупирана. Той допълни, че новото въоръжение ясно показва способността на Гърция да неутрализира всякакви външни заплахи. 

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви от своя страна, че държавата му е фактор на мира, който нито отправя заплахи към съседите си, нито би допуснал да бъде заплашван. 

„Въоръжените сили осъществяват най-мащабната програма за придобиване на въоръжение в своята история“, изтъкна Мицотакис, цитиран от „Катимерини“. Министър-председателят обърна специално внимание на представените дигитални и военни технологии, които значително повишават възпиращата мощ на армията. Той припомни, че мащабната модернизация се финансира изцяло от гръцките данъкоплатци, поради което поддържането на икономическа стабилност е ключово за националната сигурност. 

От своя страна военният министър Дендиас приветства специалното участие в парада на американски военни части, както и на представители на Националната гвардия на Кипър. Паралелно с честванията в Солун, в центъра на столицата Атина се проведе традиционният ученически парад по случай празника.

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