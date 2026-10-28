Бившият вътрешен министър на Румъния призова България за солидарност след изказване на Радев

Бившият вътрешен министър на Румъния Каталин Предою призова за по-голяма съпричастност и взаимна солидарност от страна на България. Той подчерта, че публичните изявления на властите в Букурещ относно инцидентите с дронове на румънска територия винаги се базират на неоспорими доказателства.

Повод за позицията, публикувана на официалния му профил в социалната мрежа Фейсбук, е скорошно изказване на българския премиер Румен Радев, направено в рамките на седмото издание на Софийския икономически форум по-рано тази седмица. На събитието министър-председателят отбеляза, че румънското политическо ръководство е посочило Русия като отговорна за атаките в Черно море, въпреки че не е имало доказателства, след което са последвали нови нападения.

„Макар да изпитвам дълбоко уважение към българския министър-председател – и да ценя България като съсед, приятел и партньор – смятам, че е важно да припомня, че публичните изявления на Румъния относно предишни инциденти с дронове на наша територия винаги са се основавали на конкретни доказателства и документирани факти. В тази връзка, бившият румънски министър на външните работи предостави на руския посланик в Букурещ отломки от руски дронове, паднали на румънска територия през последните две години“, реагира Каталин Предою във Фейсбук.

Той подчертава, че Румъния и България са свързани чрез множество общи интереси, като например отпадането на Механизма за сътрудничество и проверка и присъединяването към Шенген, както и чрез съвместния проект за Регионален център за морска сигурност в Черно море, който е предвидено да функционира както в Констанца, така и във Варна.

„Следователно, ако се позоваваме на „принципи“, е напълно естествено да очакваме те да бъдат съпътствани от последователност, логика и взаимна солидарност“, отбелязва в заключение Каталин Предою.

Междувременно кораб е бил ударен в Черно море от три дрона в сряда преди обед. Това потвърди и военният министър Димитър Стоянов по време на официалното изявление след срещата със своите колеги от Румъния и Турция.