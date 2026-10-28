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Зеленски предупреди за риск от ново преразпределение на сферите на влияние между САЩ, Русия и Китай

Зеленски предупреди за риск от ново преразпределение на сферите на влияние между САЩ, Русия и Китай
АР/БТА

В обръщение, излъчено днес, той изрази опасения, че евентуална среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин може да доведе до договорености, които да засегнат интересите на по-малките държави

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за риск от ново преразпределение на сферите на влияние между Русия, САЩ и Китай. В обръщение, излъчено днес, той изрази опасения, че евентуална среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин може да доведе до договорености, които да засегнат интересите на по-малките държави, предаде Франс прес.

По информация от Москва се подготвя среща на тримата лидери в средата на следващия месец, в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Американският президент Доналд Тръмп вече изрази подкрепа за провеждането ѝ.

„На този етап не е ясно какви теми биха могли да обсъдят Китай, Русия и САЩ. Наистина не желаем тази среща да се превърне в повторение на Ялтенската конференция с последващо преразпределение на сферите на влияние“, заяви Зеленски.

Ялтенската конференция се провежда през февруари 1945 г. в Крим с участието на лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз. На нея се обсъжда следвоенното устройство на Европа. В исторически план срещата често се посочва като пример за това как големите сили вземат решения с дългосрочни последици за други държави, без те да участват пряко в преговорите.

Зеленски заяви още, че според него Москва има най-голям интерес от провеждането на срещата и призова САЩ да не предоставят на Русия допълнително дипломатическо предимство.

От години Кремъл настоява за споразумение със САЩ относно архитектурата на сигурността в Европа, включително за ограничаване на разширяването на НАТО на изток. Москва определя това разширяване като заплаха за собствената си сигурност.

Киев настоява първо да бъдат проведени преговорите за Украйна

Паралелно с подготовката за евентуалната среща на тримата световни лидери през ноември се очаква в Обединените арабски емирства да се проведат разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ. Целта е да бъдат възобновени дипломатическите усилия за прекратяване на войната, които са в застой от началото на годината.

Зеленски заяви, че Киев би предпочел срещата в Абу Даби да се състои преди евентуалните разговори между Тръмп, Путин и Си Дзинпин в рамките на форума на АТИС.

Украйна се стреми да постигне споразумение за морско примирие, което да гарантира безопасността на износа на зърно през Черно море. Руските атаки в региона затрудняват корабоплаването и създават рискове за украинския износ.

Киев настоява също за споразумение за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура преди настъпването на зимата, когато сигурността на електроснабдяването и отоплението става особено важна.

Москва обаче отказва да прекрати военните действия, преди да бъде постигнато цялостно споразумение за примирие. Така перспективите за дипломатически пробив остават неясни на фона на паралелните усилия за организиране на разговори на различни равнища.

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